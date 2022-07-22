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Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
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Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию
Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию
Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:25
2022-07-22T17:06
экономика
siemens
северный поток
россия
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого производителя, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании."При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас рутинной операцией. Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции", — заявили агентству в Siemens."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220722/turbina-1804233531.html
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экономика, siemens, северный поток, россия
16:25 22.07.2022 (обновлено: 17:06 22.07.2022)
 
Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию

Siemens: хотели бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию скорее

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВывеска на здании компании Siemens в Москве
Вывеска на здании компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого производителя, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании.
"При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас рутинной операцией. Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции", — заявили агентству в Siemens.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 13:03
В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 20:40
Турбина "Северного потока" застряла при транзите в Германии, сообщили СМИ
 
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