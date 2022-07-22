16:25 22.07.2022 (обновлено: 17:06 22.07.2022)
Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию
Siemens: хотели бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию скорее
Вывеска на здании компании Siemens в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого производителя, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании.
"При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас рутинной операцией. Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции", — заявили агентству в Siemens.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.