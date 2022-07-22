https://ria.ru/20220722/turbina-1804306932.html

Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию

Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022

Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию

Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:25

2022-07-22T16:25

2022-07-22T17:06

экономика

siemens

северный поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151089/43/1510894397_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_12bc5488a6a8ebcde433679503d70d80.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Компания Siemens хотела бы доставить турбину для "Северного потока" в Россию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого производителя, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании."При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас рутинной операцией. Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции", — заявили агентству в Siemens."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220722/turbina-1804233531.html

https://ria.ru/20220721/germaniya-1804140342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, siemens, северный поток, россия