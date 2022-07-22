https://ria.ru/20220722/tsentr-1804415836.html

В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции

В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции - РИА Новости, 22.07.2022

В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции

Совместный координационный центр в Турции, о создании которого договорились в пятницу Москва, Киев, Анкара и ООН, не будет содействовать экспорту... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:37

2022-07-22T21:37

2022-07-22T21:37

украина

стамбул

одесса

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg

ООН, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Турции, о создании которого договорились в пятницу Москва, Киев, Анкара и ООН, не будет содействовать экспорту непродовольственных товаров с Украины, пояснили во всемирной организации."Новый центр не будет содействовать экспорту продуктов питания из других стран, кроме Украины, а также содействовать экспорту контейнеров и непродовольственных товаров, не подпадающих под действие положений, изложенных в инициативе", - сообщает пресс-служба ООН.Заключенная в Стамбуле 22 июля сделка предполагает, в частности, обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака из портов Одессы, Черноморска и Южного.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804344473.html

украина

стамбул

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, стамбул, одесса, оон