https://ria.ru/20220722/tsentr-1804415836.html
В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции
В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции - РИА Новости, 22.07.2022
В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции
Совместный координационный центр в Турции, о создании которого договорились в пятницу Москва, Киев, Анкара и ООН, не будет содействовать экспорту... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:37
2022-07-22T21:37
2022-07-22T21:37
украина
стамбул
одесса
оон
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Турции, о создании которого договорились в пятницу Москва, Киев, Анкара и ООН, не будет содействовать экспорту непродовольственных товаров с Украины, пояснили во всемирной организации."Новый центр не будет содействовать экспорту продуктов питания из других стран, кроме Украины, а также содействовать экспорту контейнеров и непродовольственных товаров, не подпадающих под действие положений, изложенных в инициативе", - сообщает пресс-служба ООН.Заключенная в Стамбуле 22 июля сделка предполагает, в частности, обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака из портов Одессы, Черноморска и Южного.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804344473.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стамбул, одесса, оон
В ООН обозначили "фронт работ" совместного координационного центра в Турции
ООН: совместный центр в Турции не будет заниматься экспортом непродовольственных товаров