https://ria.ru/20220722/tsb-1804246315.html

ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году

ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году

Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:49

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.В апрельской версии прогноза Банк России ожидал снижения экономики РФ в текущем году на 8-10%, теперь прогнозируется снижение на 4-6%. В четвертом квартале текущего года снижение экономики РФ составит 8,5-12% (это лучше апрельских ожиданий ЦБ по спаду в 12,5-16,5%).Регулятор в представленном в пятницу прогнозе также пересмотрел свои оценки по динамике экономики в 2023 и 2024 годах. Так, ожидания по спаду ВВП в следующем году ухудшены - вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%.Также скорректированы прогнозы по росту экономики в 2024 году - до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.

https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

https://ria.ru/20220722/stavka-1804242287.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)