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ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2022
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ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году
ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году
Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.В апрельской версии прогноза Банк России ожидал снижения экономики РФ в текущем году на 8-10%, теперь прогнозируется снижение на 4-6%. В четвертом квартале текущего года снижение экономики РФ составит 8,5-12% (это лучше апрельских ожиданий ЦБ по спаду в 12,5-16,5%).Регулятор в представленном в пятницу прогнозе также пересмотрел свои оценки по динамике экономики в 2023 и 2024 годах. Так, ожидания по спаду ВВП в следующем году ухудшены - вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%.Также скорректированы прогнозы по росту экономики в 2024 году - до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:44 22.07.2022 (обновлено: 13:49 22.07.2022)
 
ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году

ЦБ спрогнозировал рост ВВП в 2024 году на 1,5-2,5 процента

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
В апрельской версии прогноза Банк России ожидал снижения экономики РФ в текущем году на 8-10%, теперь прогнозируется снижение на 4-6%. В четвертом квартале текущего года снижение экономики РФ составит 8,5-12% (это лучше апрельских ожиданий ЦБ по спаду в 12,5-16,5%).
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 02:34
Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике
Регулятор в представленном в пятницу прогнозе также пересмотрел свои оценки по динамике экономики в 2023 и 2024 годах. Так, ожидания по спаду ВВП в следующем году ухудшены - вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%.
Также скорректированы прогнозы по росту экономики в 2024 году - до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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