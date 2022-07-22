https://ria.ru/20220722/tsb-1804244415.html
ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за рисков рецессии
ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за рисков рецессии - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за рисков рецессии
Растущие риски глобальной рецессии могут дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и привести к ослаблению рубля, говорится в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:38
2022-07-22T13:38
2022-07-22T13:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Растущие риски глобальной рецессии могут дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и привести к ослаблению рубля, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых.Регулятор отметил, что набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.ЦБ указал, что ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта. "В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
https://ria.ru/20220722/stavka-1804242287.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:38 22.07.2022 (обновлено: 13:51 22.07.2022)
ЦБ предупредил о возможном ослаблении рубля из-за рисков рецессии
ЦБ: риски глобальной рецессии могут понизить спрос на российский экспорт и ослабить рубль