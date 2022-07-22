"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем

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Дорожные службы проводят ремонт трассы Мелитополь-Бердянск. О намерении заняться покрытием 15 июля сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на участке дороги уже началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания. Всего планируется отремонтировать 105 километров трассы.