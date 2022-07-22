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"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем - РИА Новости, 22.07.2022
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"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем
"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем - РИА Новости, 22.07.2022
"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем
Дорожные службы проводят ремонт трассы Мелитополь-Бердянск. О намерении заняться покрытием 15 июля сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на участке дороги уже началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания. Всего планируется отремонтировать 105 километров трассы.
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353
60
353
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"Ехать невозможно: ямы по колено" – в Запорожской области ремонтируют трассу Мелитополь-Бердянск
Дорожные службы проводят ремонт трассы Мелитополь-Бердянск. О намерении заняться покрытием 15 июля сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на участке дороги уже началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания. Всего планируется отремонтировать 105 километров трассы.
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видео, бердянск, мелитополь, запорожская область
"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем
Дорожные службы проводят ремонт трассы Мелитополь-Бердянск. О намерении заняться покрытием 15 июля сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на участке дороги уже началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания. Всего планируется отремонтировать 105 километров трассы.
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10:14 22.07.2022 (обновлено: 10:18 22.07.2022)
 

"Ямы по колено" – трассу Мелитополь-Бердянск ремонтируют под Запорожьем

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Дорожные службы проводят ремонт трассы Мелитополь-Бердянск. О намерении заняться покрытием 15 июля сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на участке дороги уже началось фрезерование старого покрытия и укрепление основания. Всего планируется отремонтировать 105 километров трассы.
 
БердянскМелитопольЗапорожская область
 
 
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