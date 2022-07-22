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Литовские железные дороги возобновили транзит товаров в Калининград

Литовские железные дороги возобновили транзит товаров в Калининград - РИА Новости, 22.07.2022

Литовские железные дороги возобновили транзит товаров в Калининград

Литовские железные дороги с 22 июля возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область, заявил представитель компании Мантас Дубаускас... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:32

2022-07-22T23:32

2022-07-22T23:54

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Литовские железные дороги с 22 июля возобновили транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область, заявил представитель компании Мантас Дубаускас в эфире телеканала LRT."Клиенты информированы, что уже можно везти, поскольку мы получили разъяснения... Сложно сказать, какие грузы уже сегодня поедут... Если клиенты успеют провезти сегодня, то возможно, что некоторые продукты будут перевозиться уже сегодня", — пояснил он.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. Речь идет о стройматериалах, металле, дереве, цементе, удобрениях, алкоголе, икре и других категориях — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом Литва утверждает, что таким образом она выполняла санкции ЕС.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, литовские власти, приняв такое решение, действовали агрессивно. Он предупредила, что если ситуация не стабилизируется, то Москва примет жесткие меры, подготовка которых уже завершилась.На прошлой неделе Европейская комиссия выпустила дополнительные разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешается при осуществлении необходимого контроля. При этом запрещается осуществлять перевозку санкционных российских грузов автодорожным транспортом.

https://ria.ru/20220721/toplivo-1804035552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, мария захарова, маркус эдерер, ингрида шимоните, калининград, россия, литва, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область