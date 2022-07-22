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Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project - РИА Новости, 22.07.2022
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Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project - РИА Новости, 22.07.2022
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:20
2022-07-22T13:20
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
интернет
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства.В декабре прошлого года ведомство ограничило доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.По состоянию на 12.50 мск 22 июля в едином реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, интернет
13:20 22.07.2022
 
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project

Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства.
В декабре прошлого года ведомство ограничило доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.
По состоянию на 12.50 мск 22 июля в едином реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.
Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 10:25
Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных
 
РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииИнтернет
 
 
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