https://ria.ru/20220722/tor-1804238733.html
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project - РИА Новости, 22.07.2022
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:20
2022-07-22T13:20
2022-07-22T13:20
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
интернет
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства.В декабре прошлого года ведомство ограничило доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.По состоянию на 12.50 мск 22 июля в едином реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, интернет
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства.
В декабре прошлого года ведомство ограничило доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.
По состоянию на 12.50 мск 22 июля в едином реестре Роскомнадзора
для проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.
Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.