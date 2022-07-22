https://ria.ru/20220722/tor-1804238733.html

Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project

Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project - РИА Новости, 22.07.2022

Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project

Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:20

2022-07-22T13:20

2022-07-22T13:20

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

интернет

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project, следует из данных единого реестра ведомства.В декабре прошлого года ведомство ограничило доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.По состоянию на 12.50 мск 22 июля в едином реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам не было данных о сайте The Tor Project.Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, интернет