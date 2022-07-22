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Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе - РИА Новости, 22.07.2022
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Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе
Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе - РИА Новости, 22.07.2022
Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе
Украинский депутат Алексей Гончаренко угрожает поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:59
2022-07-22T12:14
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко угрожает поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в Telegram-канале.Так депутат отреагировал на слова главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, который в интервью РИА Новости заявил, что власти непризнанной республики намерены добиваться независимости и последующего присоединения к России в соответствии с результатами референдума 2006 года."Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере. — Прим. ред.) будете ставить в Тирасполе", — написал Гончаренко. Причем пост он начал с нецензурной брани в адрес народа Приднестровья.Население непризнанной Приднестровской Молдавской республики на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, она фактически стала неподконтрольной территорией.В Приднестровье располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Cоюза оказалась под юрисдикцией России. Опергруппа осуществляет миротворческую деятельность и охраняет военные склады.После начала российской военной спецоперации в Киеве несколько раз заявляли, что готовы занять ПМР, если об этом попросит Кишинев. В конце июня Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готова ответить ударом на "риски со стороны Приднестровья". При этом на территории республики произошло несколько терактов, следы организаторов которых, по утверждению приднестровских властей, ведут на Украину.
https://ria.ru/20220628/ugrozy-1798662116.html
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украина
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, верховная рада украины, алексей гончаренко
10:59 22.07.2022 (обновлено: 12:14 22.07.2022)
 
Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе

Депутат Рады Гончаренко пообещал жителям ПМР поставить памятник Бандере в Тирасполе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко угрожает поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в Telegram-канале.
Так депутат отреагировал на слова главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, который в интервью РИА Новости заявил, что власти непризнанной республики намерены добиваться независимости и последующего присоединения к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
"Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере. — Прим. ред.) будете ставить в Тирасполе", — написал Гончаренко. Причем пост он начал с нецензурной брани в адрес народа Приднестровья.
Население непризнанной Приднестровской Молдавской республики на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, она фактически стала неподконтрольной территорией.
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В Приднестровье располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Cоюза оказалась под юрисдикцией России. Опергруппа осуществляет миротворческую деятельность и охраняет военные склады.
После начала российской военной спецоперации в Киеве несколько раз заявляли, что готовы занять ПМР, если об этом попросит Кишинев. В конце июня Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готова ответить ударом на "риски со стороны Приднестровья". При этом на территории республики произошло несколько терактов, следы организаторов которых, по утверждению приднестровских властей, ведут на Украину.
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В миреУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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