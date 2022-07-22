https://ria.ru/20220722/tiraspol-1804202569.html

Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе

Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе - РИА Новости, 22.07.2022

Депутат Рады пригрозил поставить памятник Бандере в Тирасполе

Украинский депутат Алексей Гончаренко угрожает поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:59

2022-07-22T10:59

2022-07-22T12:14

в мире

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приднестровская молдавская республика

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко угрожает поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в Telegram-канале.Так депутат отреагировал на слова главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, который в интервью РИА Новости заявил, что власти непризнанной республики намерены добиваться независимости и последующего присоединения к России в соответствии с результатами референдума 2006 года."Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере. — Прим. ред.) будете ставить в Тирасполе", — написал Гончаренко. Причем пост он начал с нецензурной брани в адрес народа Приднестровья.Население непризнанной Приднестровской Молдавской республики на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, она фактически стала неподконтрольной территорией.В Приднестровье располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада Советского Cоюза оказалась под юрисдикцией России. Опергруппа осуществляет миротворческую деятельность и охраняет военные склады.После начала российской военной спецоперации в Киеве несколько раз заявляли, что готовы занять ПМР, если об этом попросит Кишинев. В конце июня Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готова ответить ударом на "риски со стороны Приднестровья". При этом на территории республики произошло несколько терактов, следы организаторов которых, по утверждению приднестровских властей, ведут на Украину.

https://ria.ru/20220628/ugrozy-1798662116.html

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802587540.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, приднестровская молдавская республика, верховная рада украины, алексей гончаренко