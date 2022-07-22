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Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220722/terminatory-1804166241.html
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:38
2022-07-22T09:27
новое оружие россии
безопасность
россия
украина
москва
технологии
армия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что "преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющем одновременно вести огонь по четырем-пяти целям".Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения."Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов", — заключил собеседник.О том, что российская армия начала применять на Украине "Терминаторы", другой информированный источник рассказывал РИА Новости в мае.По его словам, "Терминаторы" совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов.Эти машины приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять этих БМПТ.
https://ria.ru/20220701/akhmat-1799450828.html
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безопасность, россия, украина, москва, технологии, армия
03:38 22.07.2022 (обновлено: 09:27 22.07.2022)
 
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине

Российские "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, сообщил РИА Новости информированный источник.

"На сегодняшний день БМПТ "Терминатор" применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющем одновременно вести огонь по четырем-пяти целям".
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
"Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов", — заключил собеседник.
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О том, что российская армия начала применять на Украине "Терминаторы", другой информированный источник рассказывал РИА Новости в мае.
По его словам, "Терминаторы" совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов.
Эти машины приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять этих БМПТ.
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