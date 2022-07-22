https://ria.ru/20220722/tayvan-1804215740.html

США выразили опасение, что Китай закроет небо над Тайванем

США выразили опасение, что Китай закроет небо над Тайванем - РИА Новости, 22.07.2022

США выразили опасение, что Китай закроет небо над Тайванем

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к введению Китаем... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:56

2022-07-22T11:56

2022-07-22T12:03

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к введению Китаем бесполетной зоны над Тайванем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань. Кроме того, источник телеканала сообщил, что Пекин может также направить боевые самолеты в опознавательную зону ПВО острова, что за последние несколько месяцев он уже неоднократно делал. При этом источник отметил, что подобное действие со стороны КНР может вызвать ответные меры со стороны как Тайваня, так и США.По данным собеседника CNN, Пелоси планировала посетить Тайвань в ближайшие недели. Представитель Тайбэйского экономического и культурного представительства в США Cабина Чанг заявила CNN, что Тайвань "не получал никакой информации касательно планируемого визита".Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

https://ria.ru/20220721/tayvan-1803918057.html

тайвань

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси