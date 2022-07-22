https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html

Источник: инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно

Источник: инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно

Инспекторы будут досматривать идущие на Украину и обратно суда на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала, заявил РИА Новости источник в ООН,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

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ООН, 22 июл – РИА Новости. Инспекторы будут досматривать идущие на Украину и обратно суда на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала, заявил РИА Новости источник в ООН, знакомый с содержанием "продуктовой сделки"."Инспекционные группы будут созданы в Турции. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей всех сторон (РФ, Украина, Турция - ред.) и ООН. Суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным совместным координационным центром, после проверки судов инспекционной группой", - сказал собеседник агентства.По его словам, основная обязанность инспекционных групп будет заключаться в "проверке на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала на борту судов, заходящих в украинские порты или убывающих из них".

https://ria.ru/20220722/erdogan-1804341629.html

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