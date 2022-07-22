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Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов - РИА Новости, 22.07.2022
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Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов - РИА Новости, 22.07.2022
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов
Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:37
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стамбул
россия
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено", - сказал он.
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стамбул, россия
17:37 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
 
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов

ООН: продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов с продовольствием

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли в порту
Корабли в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено", - сказал он.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:32
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
 
СтамбулРоссия
 
 
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