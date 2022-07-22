https://ria.ru/20220722/suda-1804341202.html
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов - РИА Новости, 22.07.2022
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов
Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:37
2022-07-22T17:37
2022-07-22T18:35
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено", - сказал он.
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стамбул, россия
17:37 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
Продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов
ООН: продуктовая сделка не предполагает военного сопровождения судов с продовольствием
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения судов, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.
В пятницу в Стамбуле
состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна.
"Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено", - сказал он.