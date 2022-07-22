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Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины
Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины - РИА Новости, 22.07.2022
Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины
Москва и Киев, согласно документам о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:28
2022-07-22T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
россия
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Москва и Киев, согласно документам о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Обе стороны договорились, что ни одна из сторон не должна нападать на суда, идущие из этих (украинских) портов, выходящие из территориальных вод в Черное море и далее. Так что будет обеспечиваться безопасный проход. За этим будет следить Совместный координационный центр в Стамбуле. Мы в ООН уже начали определяться с тем, кто будет нашим представителем в этом центре", - сказал он.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
украина
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в мире, украина, оон, россия, турция, стамбул
17:28 22.07.2022 (обновлено: 17:33 22.07.2022)
 
Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины

Москва и Киев договорились не нападать на суда, идущие с Украины с грузом зерна

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбработка зерна, собранного с полей
Обработка зерна, собранного с полей - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Обработка зерна, собранного с полей. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Москва и Киев, согласно документам о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.
"Обе стороны договорились, что ни одна из сторон не должна нападать на суда, идущие из этих (украинских) портов, выходящие из территориальных вод в Черное море и далее. Так что будет обеспечиваться безопасный проход. За этим будет следить Совместный координационный центр в Стамбуле. Мы в ООН уже начали определяться с тем, кто будет нашим представителем в этом центре", - сказал он.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:56
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНРоссияТурцияСтамбул
 
 
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