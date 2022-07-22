https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html

Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины

Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины - РИА Новости, 22.07.2022

Москва и Киев договорились не атаковать суда с зерном, идущие с Украины

Москва и Киев, согласно документам о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:28

2022-07-22T17:28

2022-07-22T17:33

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Москва и Киев, согласно документам о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Обе стороны договорились, что ни одна из сторон не должна нападать на суда, идущие из этих (украинских) портов, выходящие из территориальных вод в Черное море и далее. Так что будет обеспечиваться безопасный проход. За этим будет следить Совместный координационный центр в Стамбуле. Мы в ООН уже начали определяться с тем, кто будет нашим представителем в этом центре", - сказал он.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, россия, турция, стамбул