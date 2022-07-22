https://ria.ru/20220722/suda-1804333799.html
Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия
Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия - РИА Новости, 22.07.2022
Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия
Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители РФ, Украины, Турции и ООН, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:25
2022-07-22T17:25
2022-07-22T17:56
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители РФ, Украины, Турции и ООН, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Будет проводиться досмотр судов, идущих в порты. Это будет осуществляться под контролем Совместного координационного центра тремя странами (РФ, Украина, Турция – ред.) и ООН. Будут созданы инспекционные группы. Корабли будут досматриваться, чтобы убедиться, что никакие вооружения не идут на Украину", - сказал он.Представитель отметил, что "Турция будет предоставлять персонал и будут также представлены две стороны (РФ и Украина – ред.)". "Так что это четырехсторонняя инспекция", - добавил высокопоставленный представитель ООН.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, турция, оон, ситуация в днр и лнр
17:25 22.07.2022 (обновлено: 17:56 22.07.2022)
Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия
Инспеционные группы будут досматривать суда, идущие на Украину, на предмет наличия оружия