https://ria.ru/20220722/suda-1804333799.html

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия - РИА Новости, 22.07.2022

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на предмет наличия оружия

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители РФ, Украины, Турции и ООН, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:25

2022-07-22T17:25

2022-07-22T17:56

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители РФ, Украины, Турции и ООН, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Будет проводиться досмотр судов, идущих в порты. Это будет осуществляться под контролем Совместного координационного центра тремя странами (РФ, Украина, Турция – ред.) и ООН. Будут созданы инспекционные группы. Корабли будут досматриваться, чтобы убедиться, что никакие вооружения не идут на Украину", - сказал он.Представитель отметил, что "Турция будет предоставлять персонал и будут также представлены две стороны (РФ и Украина – ред.)". "Так что это четырехсторонняя инспекция", - добавил высокопоставленный представитель ООН.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, турция, оон, ситуация в днр и лнр