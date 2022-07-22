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Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР

Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР

Украинские войска вечером в пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:46

2022-07-22T19:46

2022-07-22T19:58

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, произведя выстрелы из танка в 18.30 и выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра в 18.50."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.15 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, telegram