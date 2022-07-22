Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/stskk-1804387139.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР
Украинские войска вечером в пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:46
2022-07-22T19:58
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, произведя выстрелы из танка в 18.30 и выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра в 18.50."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.15 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, telegram
19:46 22.07.2022 (обновлено: 19:58 22.07.2022)
 
Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке в ДНР

СЦКК: украинские войска выпустили 10 снарядов по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, произведя выстрелы из танка в 18.30 и выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра в 18.50.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.15 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала