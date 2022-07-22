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Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД - РИА Новости, 22.07.2022
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Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД
Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД - РИА Новости, 22.07.2022
Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД
На четырех маршрутах московских центральных диаметров (МЦД) строят и реконструируют 23 станции, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:39
2022-07-22T12:39
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Недвижимость. На четырех маршрутах московских центральных диаметров (МЦД) строят и реконструируют 23 станции, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Заммэра пояснил, что на МЦД-1 возводят новую станцию "Петровско-Разумовская", еще три платформы в стадии реконструкции.Еще, как уточнил заммэра, на перспективном третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах. "Строятся новые платформы "Ольгино", "Поклонная", "Кутузово" и "Камушки", а девять других станций находятся на реконструкции", – отметил он.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московские центральные диаметры (мцд)
12:39 22.07.2022
 

Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Недвижимость. На четырех маршрутах московских центральных диаметров (МЦД) строят и реконструируют 23 станции, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сегодня в рамках проектов московских центральных диаметров продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры, в строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырех маршрутах", – сказал он.
Заммэра пояснил, что на МЦД-1 возводят новую станцию "Петровско-Разумовская", еще три платформы в стадии реконструкции.
"На МЦД-2 возводится новая платформа "Марьина Роща", а станция "Москва-Товарная" реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом "Серп и Молот" МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла", – добавил Бочкарев.
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Еще, как уточнил заммэра, на перспективном третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах. "Строятся новые платформы "Ольгино", "Поклонная", "Кутузово" и "Камушки", а девять других станций находятся на реконструкции", – отметил он.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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