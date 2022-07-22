https://ria.ru/20220722/stantsii-1804226885.html

Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД

Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД - РИА Новости, 22.07.2022

Бочкарев: 23 станции строят и реконструируют на четырех маршрутах МЦД

На четырех маршрутах московских центральных диаметров (МЦД) строят и реконструируют 23 станции, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:39

2022-07-22T12:39

2022-07-22T12:39

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Недвижимость. На четырех маршрутах московских центральных диаметров (МЦД) строят и реконструируют 23 станции, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Заммэра пояснил, что на МЦД-1 возводят новую станцию "Петровско-Разумовская", еще три платформы в стадии реконструкции.Еще, как уточнил заммэра, на перспективном третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах. "Строятся новые платформы "Ольгино", "Поклонная", "Кутузово" и "Камушки", а девять других станций находятся на реконструкции", – отметил он.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795387621.html

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Алёна Пава

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московские центральные диаметры (мцд)