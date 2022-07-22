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США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время
США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время - РИА Новости, 22.07.2022
США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время
Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:23
2022-07-22T21:23
2022-07-22T21:23
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время", - заявил Кирби.Он добавил, что США находятся на постоянной связи с Украиной для оценки потребностей Киева в оружии, в том числе РСЗО HIMARS, а также отметил, что Соединенные Штаты остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220722/suda-1804333799.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время
Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время