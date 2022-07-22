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США считают, что продуктовая сделка окажет позитивное влияние на рынок - РИА Новости, 22.07.2022
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США считают, что продуктовая сделка окажет позитивное влияние на рынок
США считают, что продуктовая сделка окажет позитивное влияние на рынок - РИА Новости, 22.07.2022
США считают, что продуктовая сделка окажет позитивное влияние на рынок
США будут очень пристально следить за выполнением соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США будут очень пристально следить за выполнением соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, чтобы оценить реальный эффект от данного документа, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы будем очень пристально следить за соглашением, чтобы оценить его реальный эффект", - заявил Кирби."Мы думаем, что оно (соглашение) окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру", - добавил он.Кирби также выразил благодарность главе Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу за усилия по заключению соглашения.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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цены на нефть, антониу гутерреш, россия, турция, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр
21:11 22.07.2022 (обновлено: 21:29 22.07.2022)
 
США считают, что продуктовая сделка окажет позитивное влияние на рынок

Белый дом: продуктовая сделка окажет позитивное влияние на мировой рынок

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США будут очень пристально следить за выполнением соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, чтобы оценить реальный эффект от данного документа, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы будем очень пристально следить за соглашением, чтобы оценить его реальный эффект", - заявил Кирби.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 20:34В мире
Киев обнародовал текст украинской части "продуктовой сделки"
"Мы думаем, что оно (соглашение) окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру", - добавил он.
Кирби также выразил благодарность главе Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу за усилия по заключению соглашения.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 19:32
Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением
 
Цены на нефтьАнтониу ГутеррешРоссияТурцияСтамбулООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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