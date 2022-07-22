Рейтинг@Mail.ru
СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html
СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд
СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд - РИА Новости, 22.07.2022
СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд
Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:00
2022-07-22T21:00
в мире
цены на нефть
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786871785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76475b1afc34099fc2f43125ba53de31.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Если Иран пожелает - а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, - то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь", - сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.Замглавы американского дипведомства подчеркнула, что, если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Исламскую Республику.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220722/iran-1804406448.html
https://ria.ru/20220721/iran-1803919216.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786871785_139:0:1846:1280_1920x0_80_0_0_c6de2481746fa4d4c183b25c797ca67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
21:00 22.07.2022
 
СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд

Замгоссекретаря США Нуланд: СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Если Иран пожелает - а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, - то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь", - сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 20:43
США нарастят давление на Иран, если тот не вернется в ядерную сделку
Замглавы американского дипведомства подчеркнула, что, если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Исламскую Республику.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 01:49
Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала