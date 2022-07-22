https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html

СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд

СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд - РИА Новости, 22.07.2022

СВПД позволит Ирану вернуть нефть на мировые рынки, заявила Нуланд

Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:00

2022-07-22T21:00

2022-07-22T21:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Если Иран пожелает - а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, - то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь", - сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.Замглавы американского дипведомства подчеркнула, что, если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Исламскую Республику.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220722/iran-1804406448.html

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