19:29 22.07.2022 (обновлено: 22:28 22.07.2022)
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ
WSJ: администрация Байдена не одобрила запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal.
В Вашингтоне опасаются, что дроны могут попасть в руки российских военных, и напоминают о необходимости готовить украинские войска к использованию БПЛА.
По данным газеты, Украина просила об этих беспилотниках еще более двух месяцев назад.
"Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками", — отмечает издание.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.