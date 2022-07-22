Рейтинг@Mail.ru
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ssha-1804379631.html
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2022
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ
Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:29
2022-07-22T22:28
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622251_10:0:1471:822_1920x0_80_0_0_d5bc6c7baa7806f17523f9f75fa03af6.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal.В Вашингтоне опасаются, что дроны могут попасть в руки российских военных, и напоминают о необходимости готовить украинские войска к использованию БПЛА.По данным газеты, Украина просила об этих беспилотниках еще более двух месяцев назад."Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками", — отмечает издание.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20220720/aes-1803903665.html
https://ria.ru/20220719/bespilotniki-1803592876.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622251_182:0:1278:822_1920x0_80_0_0_ebf9151c861425b62f270d3918adfb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато
19:29 22.07.2022 (обновлено: 22:28 22.07.2022)
 
Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ

WSJ: администрация Байдена не одобрила запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal.
В Вашингтоне опасаются, что дроны могут попасть в руки российских военных, и напоминают о необходимости готовить украинские войска к использованию БПЛА.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 21:38Специальная военная операция на Украине
В Минобороны осудили атаку украинских БПЛА на Запорожскую АЭС
По данным газеты, Украина просила об этих беспилотниках еще более двух месяцев назад.
"Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками", — отмечает издание.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 23:44
США не видят признаков того, что Иран на самом деле продал России БПЛА
 
В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала