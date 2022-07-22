https://ria.ru/20220722/ssha-1804379631.html

Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ

Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2022

Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА, пишут СМИ

Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:29

2022-07-22T19:29

2022-07-22T22:28

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

нато

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, пишет Wall Street Journal.В Вашингтоне опасаются, что дроны могут попасть в руки российских военных, и напоминают о необходимости готовить украинские войска к использованию БПЛА.По данным газеты, Украина просила об этих беспилотниках еще более двух месяцев назад."Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками", — отмечает издание.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20220720/aes-1803903665.html

https://ria.ru/20220719/bespilotniki-1803592876.html

украина

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато