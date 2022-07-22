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Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа - РИА Новости, 22.07.2022
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Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа - РИА Новости, 22.07.2022
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа
Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:30
2022-07-22T16:19
в мире
джилл байден
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина.Это произошло в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, куда Джилл Байден приехала на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента. Когда она вышла из машины, один из присутствовавших выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире, и потребовал вернуть американцам деньги за бензин."Спасибо", — с улыбкой ответила на это первая леди и приветливо помахала рукой.В начале марта Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум, подскочив выше пяти долларов за галлон. Этот рост глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, а высокую инфляцию называет "путинским подорожанием". Российский лидер, комментируя его заявление, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. А проблемы с продовольствием и топливом, по его словам, стали результатом системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии.
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украина
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в мире, джилл байден, джо байден, владимир путин, украина, коннектикут, сша
15:30 22.07.2022 (обновлено: 16:19 22.07.2022)
 
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа

Жена президента США Джилл Байден поблагодарила мужчину после оскорблений в адрес мужа

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина.
Это произошло в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, куда Джилл Байден приехала на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента.
Когда она вышла из машины, один из присутствовавших выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире, и потребовал вернуть американцам деньги за бензин.
"Спасибо", — с улыбкой ответила на это первая леди и приветливо помахала рукой.
В начале марта Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум, подскочив выше пяти долларов за галлон. Этот рост глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, а высокую инфляцию называет "путинским подорожанием".
Российский лидер, комментируя его заявление, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. А проблемы с продовольствием и топливом, по его словам, стали результатом системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии.
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В миреДжилл БайденДжо БайденВладимир ПутинУкраинаКоннектикутСША
 
 
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