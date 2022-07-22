https://ria.ru/20220722/ssha-1804280232.html

Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа

Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа - РИА Новости, 22.07.2022

Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа

Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:30

2022-07-22T15:30

2022-07-22T16:19

в мире

джилл байден

джо байден

владимир путин

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коннектикут

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина.Это произошло в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, куда Джилл Байден приехала на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента. Когда она вышла из машины, один из присутствовавших выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире, и потребовал вернуть американцам деньги за бензин."Спасибо", — с улыбкой ответила на это первая леди и приветливо помахала рукой.В начале марта Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум, подскочив выше пяти долларов за галлон. Этот рост глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, а высокую инфляцию называет "путинским подорожанием". Российский лидер, комментируя его заявление, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. А проблемы с продовольствием и топливом, по его словам, стали результатом системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804217821.html

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Мадина Моргоева

в мире, джилл байден, джо байден, владимир путин, украина, коннектикут, сша