https://ria.ru/20220722/ssha-1804280232.html
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа - РИА Новости, 22.07.2022
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа
Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:30
2022-07-22T15:30
2022-07-22T16:19
в мире
джилл байден
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина.Это произошло в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, куда Джилл Байден приехала на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента. Когда она вышла из машины, один из присутствовавших выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире, и потребовал вернуть американцам деньги за бензин."Спасибо", — с улыбкой ответила на это первая леди и приветливо помахала рукой.В начале марта Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум, подскочив выше пяти долларов за галлон. Этот рост глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, а высокую инфляцию называет "путинским подорожанием". Российский лидер, комментируя его заявление, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. А проблемы с продовольствием и топливом, по его словам, стали результатом системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, джо байден, владимир путин, украина, коннектикут, сша
15:30 22.07.2022 (обновлено: 16:19 22.07.2022)
Жена Байдена поблагодарила мужчину за оскорбления в адрес мужа
Жена президента США Джилл Байден поблагодарила мужчину после оскорблений в адрес мужа
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Первая леди США Джил Байден ответила улыбкой и словами благодарности прохожему, который обвинил ее мужа в подорожании бензина.
Это произошло в Нью-Хейвене, штат Коннектикут
, куда Джилл Байден
приехала на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, финансируемых администрацией президента.
Когда она вышла из машины, один из присутствовавших выкрикнул, что Джо Байден — худший президент в мире, и потребовал вернуть американцам деньги за бензин.
"Спасибо", — с улыбкой ответила на это первая леди и приветливо помахала рукой.
В начале марта Байден
объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум, подскочив выше пяти долларов за галлон. Этот рост глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины
, а высокую инфляцию называет "путинским подорожанием".
Российский лидер, комментируя его заявление, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. А проблемы с продовольствием и топливом, по его словам, стали результатом системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии.