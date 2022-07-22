https://ria.ru/20220722/ssha-1804217821.html

СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США

СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США - РИА Новости, 22.07.2022

СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США

Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:06

2022-07-22T12:06

2022-07-22T12:49

в мире

джо байден

сша

ближний восток

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi.По мнению автора статьи Ибрагима Навара, американский лидер не смог справиться с главной задачей по восстановлению влияния Штатов в регионе после вывода войск из Афганистана."США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами. Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России", — говорится в публикации.По словам обозревателя, Штаты становятся очередной страной, роль которой снижается на Ближнем Востоке и за его пределами."Последствия неудачного турне американского лидера служат предупреждением демократам на промежуточных выборах в конгресс: Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны", — заключил журналист.На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.

https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html

сша

ближний восток

саудовская аравия

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Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, ближний восток, саудовская аравия, опек