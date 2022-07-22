Рейтинг@Mail.ru
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ssha-1804217821.html
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США
Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:06
2022-07-22T12:49
в мире
джо байден
сша
ближний восток
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839609_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_71430897a7da45b157586dfc7449481d.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi.По мнению автора статьи Ибрагима Навара, американский лидер не смог справиться с главной задачей по восстановлению влияния Штатов в регионе после вывода войск из Афганистана."США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами. Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России", — говорится в публикации.По словам обозревателя, Штаты становятся очередной страной, роль которой снижается на Ближнем Востоке и за его пределами."Последствия неудачного турне американского лидера служат предупреждением демократам на промежуточных выборах в конгресс: Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны", — заключил журналист.На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html
сша
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839609_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fe3e22eaa921af8f174beebe4d5b7715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, ближний восток, саудовская аравия, опек
12:06 22.07.2022 (обновлено: 12:49 22.07.2022)
 
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США

Al-Quds Al-Arabi заявила о дипломатическом поражении США на Ближнем Востоке из-за Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi.
По мнению автора статьи Ибрагима Навара, американский лидер не смог справиться с главной задачей по восстановлению влияния Штатов в регионе после вывода войск из Афганистана.
"США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами. Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, Штаты становятся очередной страной, роль которой снижается на Ближнем Востоке и за его пределами.
"Последствия неудачного турне американского лидера служат предупреждением демократам на промежуточных выборах в конгресс: Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны", — заключил журналист.
На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 08:00
Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке
 
В миреДжо БайденСШАБлижний ВостокСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала