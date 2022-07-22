12:06 22.07.2022 (обновлено: 12:49 22.07.2022)
СМИ: визит Байдена на Ближний Восток стал роковым для амбиций США
Al-Quds Al-Arabi заявила о дипломатическом поражении США на Ближнем Востоке из-за Байдена
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Провальный визит президента Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США, пишет Al-Quds Al-Arabi.
По мнению автора статьи Ибрагима Навара, американский лидер не смог справиться с главной задачей по восстановлению влияния Штатов в регионе после вывода войск из Афганистана.
"США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами. Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, Штаты становятся очередной страной, роль которой снижается на Ближнем Востоке и за его пределами.
"Последствия неудачного турне американского лидера служат предупреждением демократам на промежуточных выборах в конгресс: Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны", — заключил журналист.
На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что будут принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
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