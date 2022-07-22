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"Страна откатилась назад". Что граждане США уготовили Байдену

"Страна откатилась назад". Что граждане США уготовили Байдену - РИА Новости, 22.07.2022

"Страна откатилась назад". Что граждане США уготовили Байдену

После того как Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, по стране прокатилась волна массовых протестов. А сторонники запрета (прежде всего... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:06

религия

джо байден

дональд трамп

нэнси пелоси

сша

колорадо

орегон

российская академия наук

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Никита Бизин. После того как Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, по стране прокатилась волна массовых протестов. А сторонники запрета (прежде всего среди верующих) недовольны попытками президента найти компромисс. О беспрецедентном социальном конфликте — в материале РИА Новости.Эффект разорвавшейся бомбыВо многих американских штатах неспокойно. В городе Лангмонт (Колорадо) подожгли местный центр для беременных Life Choices. В Юджине (Орегон) здание перинатальной клиники облили черной краской.Несколько дней подряд в нью-йоркском парке Вашингтон-сквер не утихали призывы "Прекратить войну против женщин". В Вашингтоне под скандирование лозунга "Мое тело — мой выбор" полиция задержала более трех десятков человек, в том числе 16 членов конгресса.Так американская общественность встретила отмену знаменитого вердикта 1973 года по делу "Роу против Уэйда", предоставлявшего женщинам право на аборты без ограничений со стороны государства. Полвека спустя, 24 июня 2022-го, Верховный суд большинством голосов это право перечеркнул.Согласно недавнему опросу аналитической компании Harris Poll, 55 процентов американцев против запрета абортов, 45 — за.Как отмечают эксперты, июньское постановление оказалось переломным и привело к столкновениям мнений практически во всех сферах общественной жизни. Многие вспомнили о давнем противостоянии либералов и консерваторов.Разлад в верхахРаскололись и политические элиты. Джо Байден заявил: решение Верховного суда — трагическая ошибка. Здоровье и жизнь американок "теперь в опасности"."Суд сослался на законы штата, криминализирующие аборты. Они восходят к 1800-м — это буквально возвращает Америку на 150 лет назад. Печальный, на мой взгляд, день для страны", — сказал глава государства.Ответственность он возложил на трех судей-консерваторов, назначенных его предшественником Дональдом Трампом.А вот экс-президент, напротив, считает: именно благодаря таким действиям "Америку еще можно спасти"."Решение <…> стало возможным только потому, что я выполнил все, что обещал, включая выдвижение кандидатур трех уважаемых конституционалистов в Верховный суд. Эта победа доказывает, что, несмотря на попытки радикальных левых разрушить нашу страну, ваши права по-прежнему защищены", — отметил он в беседе с журналистами.В качестве ответных мер Байден подписал 8 июля указ о сохранении конфиденциальности клиенток абортариев и праве на операцию в особых случаях. Кроме того, в стране создадут мобильные клиники.Тем не менее это еще больше накалило обстановку.Не все так однозначноВ конфликт вмешалась Католическая церковь. Духовенство напомнило Байдену, а заодно и спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси об их религиозности. Оба позиционируют себя глубоко верующими людьми.Но, согласно учению, человеческая жизнь "обладает неотъемлемым достоинством и ценностью с момента зачатия". Насильственное ее прерывание — тяжкий грех.Голос "слуг божиих" с каждым днем все громче. Неудивительно: католиков в США более 67 миллионов — это треть населения."Мы должны послать сигнал Байдену и Пелоси, что никогда не позволим осуществить эти ужасные планы смерти", — заявил в проповеди популярный религиозный лидер, бывший епископ Техаса Майкл Дэвид Пфайфер.Он также предложил привлекать к ответственности политиков, "ответственных за гибель десятков миллионов детей". Прежде всего — отлучать от церкви."В этом нет ничего плохого"Но и среди верующих нет единства. Так, Унитарная церковь (либеральная религия без догматов) в техасском Далласе призвала последователей бороться за право женщин прерывать беременность."У вас есть достоинство и ценность, и ваша жизнь — это приоритет. Если вы удивлены тем, что я, священник, стою здесь перед вами и говорю это, в том нет ничего плохого", — обратился к прихожанам старший пастор Дэниел Кантор.Сторонники малочисленной Унитарной церкви (их в США всего около двухсот тысяч) давно поддерживают репродуктивный выбор. В 1973-м они были среди тех, кто выступал за постановление "Роу против Уэйда": консультировали пациенток и выписывали им направления к врачам, готовым совершить процедуру.Как ни странно, близкие по вероучению протестантские церкви либерального крыла отмолчались. Позиция по абортам для их паствы — в отличие от гей-браков и женского священства — тоже неоднозначна.Законодатели мировой моды"Я бы сказал, что США практически с момента своего образования существуют в формате двух противоборствующих партий — консерваторов и демократов. Причем это касается не только политической сферы", — объясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.По его словам, во всем американском конфессиональном многообразии заметна та же модель: есть традиционалисты, отстаивающие библейские ценности, и либеральные церкви, активно действующие с середины XX века. Для них свобода и права личности важнее догматики."В данном случае можно говорить о том, что две эти матрицы наслоились, — уточняет религиовед. — В итоге политики ссылаются на церковных авторитетов, духовенство активно вовлекается в борьбу".И все же нынешний конфликт уникален. Во-первых, по мнению эксперта, градус напряжения в обществе очень высок. Во-вторых, полемика вокруг абортов может перекинуться в другие страны, порождая новые расколы — в том числе среди верующих.

https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, сша, колорадо, орегон, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение