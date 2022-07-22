https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при сплаве в Пермском крае

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при сплаве в Пермском крае - РИА Новости, 22.07.2022

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при сплаве в Пермском крае

Спасатели после недели поисков нашли тело женщины, утонувшей вместе с мужем и малолетним сыном при катании на лодке по реке Чусовой в Пермском крае, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:53

2022-07-22T18:53

2022-07-22T18:53

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели после недели поисков нашли тело женщины, утонувшей вместе с мужем и малолетним сыном при катании на лодке по реке Чусовой в Пермском крае, сообщает поисковый отряд "Регион 59".Трагедия произошла 16 июля на реке Чусовой в Пермском крае. По данным пермского управления СК РФ, 39-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 3-летний сын отдыхали на реке Чусовой, катаясь на лодке, спасательных жилетов на них не было. В какой-то момент все они упали в воду. Супруги с ребёнком утонули. После инцидента спасатели нашли в воде тело мужчины и ребёнка. Следователи по факту утопления семьи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).В соцсетях пользователи указывали, что на реке семья была вчетвером, родители взяли в лодку и семилетнюю дочь. Когда женщина с сыном оказались за бортом, отец бросился их спасать. Все трое утонули. При этом девочка осталась жива, лодка с ней примерно час дрейфовала по Чусовой, потом ее увидел и спас экипаж теплохода "Салют"."Без вести пропавшая женщина на реке Чусовая найдена, поиск закрыт", — указано в посте группы поискового отряда "Регион 59" в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220717/rebenok-1803068190.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, россия