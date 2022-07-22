https://ria.ru/20220722/sovbez-1804230159.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:51

2022-07-22T12:51

2022-07-22T17:23

владимир путин

политика

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789768416_0:264:3070:1991_1920x0_80_0_0_83fe3c63125d53047db06076fff6af3e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь заявил, что Путин в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Другие мероприятия в течение дня будут непубличными.

https://ria.ru/20220530/kurenkov-1791794028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, совет безопасности рф