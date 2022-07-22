https://ria.ru/20220722/sovbez-1804230159.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:51
2022-07-22T12:51
2022-07-22T17:23
владимир путин
политика
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь заявил, что Путин в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Другие мероприятия в течение дня будут непубличными.
https://ria.ru/20220530/kurenkov-1791794028.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, политика, совет безопасности рф
12:51 22.07.2022 (обновлено: 17:23 22.07.2022)
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза