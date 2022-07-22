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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:51
2022-07-22T17:23
владимир путин
политика
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь заявил, что Путин в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Другие мероприятия в течение дня будут непубличными.
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владимир путин, политика, совет безопасности рф
12:51 22.07.2022 (обновлено: 17:23 22.07.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь заявил, что Путин в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Другие мероприятия в течение дня будут непубличными.
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза
 
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