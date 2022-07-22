https://ria.ru/20220722/sokhnut-1804230732.html
Песков переадресовал в Минюст вопрос о ликвидации "Сохнута"
Песков переадресовал в Минюст вопрос о ликвидации "Сохнута" - РИА Новости, 22.07.2022
Песков переадресовал в Минюст вопрос о ликвидации "Сохнута"
Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:52
2022-07-22T12:52
2022-07-22T13:06
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости в Басманном суде Москвы. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию."Нет, это не связано с утечкой мозгов, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предположение, не связана ли эта процедура с "таким прикрытием канала, чтобы избежать утечки мозгов".Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, израиль, в мире
12:52 22.07.2022 (обновлено: 13:06 22.07.2022)
Песков переадресовал в Минюст вопрос о ликвидации "Сохнута"
Песков связал ликвидацию "Сохнута" с нарушением организацией российских законов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.
Минюст РФ
просит ликвидировать "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости в Басманном суде Москвы
. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля
, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.
"Нет, это не связано с утечкой мозгов, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предположение, не связана ли эта процедура с "таким прикрытием канала, чтобы избежать утечки мозгов".
Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.