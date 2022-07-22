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В Израиле прокомментировали ситуацию вокруг "Сохнута" в России - РИА Новости, 22.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220722/sokhnut-1804216119.html
В Израиле прокомментировали ситуацию вокруг "Сохнута" в России
В Израиле прокомментировали ситуацию вокруг "Сохнута" в России - РИА Новости, 22.07.2022
В Израиле прокомментировали ситуацию вокруг "Сохнута" в России
Число обращений о репатриации в Израиль из России после 24 февраля выросло в 25 раз, более 10 тысяч россиян въехало в Израиль за это время, поэтому ситуация... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:58
2022-07-22T12:03
религия
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
россия
москва
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений о репатриации в Израиль из России после 24 февраля выросло в 25 раз, более 10 тысяч россиян въехало в Израиль за это время, поэтому ситуация вокруг российского "Сохнута" вряд ли скажется на потоке, рассказал РИА Новости израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц."В первые недели после 24 февраля мы стали свидетелями 25-кратного роста числа обращений о репатриации – в основном из Москвы. На сегодня в Израиль въехало более 10 000 россиян", – сказал он.Столь мощный по количеству поток репатриации, по его мнению, случился также и благодаря упрощенной схеме получения израильского гражданства. "Прилетаете, к вам вызывают консула "Натива", который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше – основная проверка и получение документов в МВД, "Нативе" и министерстве абсорбции. При этом всё стараются делать "в одном окне", и занимает это уже и не несколько месяцев, а недели", – добавил юрист.Минюст РФ потребовал ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости ранее в Басманном суде Москвы. Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Беседа по иску назначена на 28 июля.По мнению Гервица, это не затруднит репатриацию в Израиль на практике, так как "Сохнут" последние 15 лет занимается преимущественно еврейским просвещением и поддержанием еврейского самосознания в диаспоре, а не техническими вопросами переселения. Возможное закрытие организации, по его словам, "лишь ускорит процесс принятия решения евреями о репатриации". Также сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства. Об этом сообщила в четверг канцелярия премьер-министра Израиля.
https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html
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яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, россия, москва
11:58 22.07.2022 (обновлено: 12:03 22.07.2022)
 
В Израиле прокомментировали ситуацию вокруг "Сохнута" в России

Ликвидация "Сохнута" не повлияет на динамику репатриации евреев из России, заявил Гервиц

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений о репатриации в Израиль из России после 24 февраля выросло в 25 раз, более 10 тысяч россиян въехало в Израиль за это время, поэтому ситуация вокруг российского "Сохнута" вряд ли скажется на потоке, рассказал РИА Новости израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.
"В первые недели после 24 февраля мы стали свидетелями 25-кратного роста числа обращений о репатриации – в основном из Москвы. На сегодня в Израиль въехало более 10 000 россиян", – сказал он.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 18:40Религия
Глава Российского еврейского конгресса предостерег от ликвидации "Сохнута"
Столь мощный по количеству поток репатриации, по его мнению, случился также и благодаря упрощенной схеме получения израильского гражданства. "Прилетаете, к вам вызывают консула "Натива", который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше – основная проверка и получение документов в МВД, "Нативе" и министерстве абсорбции. При этом всё стараются делать "в одном окне", и занимает это уже и не несколько месяцев, а недели", – добавил юрист.
Минюст РФ потребовал ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости ранее в Басманном суде Москвы. Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Беседа по иску назначена на 28 июля.
По мнению Гервица, это не затруднит репатриацию в Израиль на практике, так как "Сохнут" последние 15 лет занимается преимущественно еврейским просвещением и поддержанием еврейского самосознания в диаспоре, а не техническими вопросами переселения. Возможное закрытие организации, по его словам, "лишь ускорит процесс принятия решения евреями о репатриации".
Также сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства. Об этом сообщила в четверг канцелярия премьер-министра Израиля.
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 19:24
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"
 
РелигияЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильРоссияМосква
 
 
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