https://ria.ru/20220722/sochi-1804212514.html
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма - РИА Новости, 22.07.2022
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма
Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:34
2022-07-22T12:34
2022-07-22T12:34
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
море
погода
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761770523_0:0:3359:1889_1920x0_80_0_0_1f175ffdf39ead244fe931fbcf6191c2.jpg
СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости."Купаться нельзя, действует штормовое предупреждение", — сообщил спасатель пляжа "Маяк". Он добавил, что шторм в море составляет 2,5 балла.Уточняется, что каждые 30 минут спасатели пляжей предупреждают отдыхающих об опасности погружения в воду.Как рассказали агентству капитаны маломерных судов, организующих прогулки в районе сочинского порта, выход в море с экскурсионной целью продолжается.
https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804187921.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761770523_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_f68064e5d3e1b87ea1db4b4bb943bad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, море, погода, краснодарский край
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма
Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма
СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости.
"Купаться нельзя, действует штормовое предупреждение", — сообщил спасатель пляжа "Маяк". Он добавил, что шторм в море составляет 2,5 балла.
Уточняется, что каждые 30 минут спасатели пляжей предупреждают отдыхающих об опасности погружения в воду.
Как рассказали агентству капитаны маломерных судов, организующих прогулки в районе сочинского порта, выход в море с экскурсионной целью продолжается.