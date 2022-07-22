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Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
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Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма - РИА Новости, 22.07.2022
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма
Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:34
2022-07-22T12:34
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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости."Купаться нельзя, действует штормовое предупреждение", — сообщил спасатель пляжа "Маяк". Он добавил, что шторм в море составляет 2,5 балла.Уточняется, что каждые 30 минут спасатели пляжей предупреждают отдыхающих об опасности погружения в воду.Как рассказали агентству капитаны маломерных судов, организующих прогулки в районе сочинского порта, выход в море с экскурсионной целью продолжается.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, море, погода, краснодарский край
12:34 22.07.2022
 
Пляжи Сочи остаются закрытыми из-за шторма

Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной в Адлере во время шторма
Прохожие на набережной в Адлере во время шторма - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Городские пляжи Сочи в пятницу остаются закрытыми для купания из-за шторма на море, передает корреспондент РИА Новости.
"Купаться нельзя, действует штормовое предупреждение", — сообщил спасатель пляжа "Маяк". Он добавил, что шторм в море составляет 2,5 балла.
Уточняется, что каждые 30 минут спасатели пляжей предупреждают отдыхающих об опасности погружения в воду.
Как рассказали агентству капитаны маломерных судов, организующих прогулки в районе сочинского порта, выход в море с экскурсионной целью продолжается.
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