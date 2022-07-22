https://ria.ru/20220722/smert-1804204638.html

Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась

Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась - РИА Новости, 22.07.2022

Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась

Актриса Шонка Дукуре, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера База Лурмана "Элвис", была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл штата Теннесси,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:25

2022-07-22T11:25

2022-07-22T11:26

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Актриса Шонка Дукуре, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера База Лурмана "Элвис", была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл штата Теннесси, сообщила местная полиция."Шонка Дукуре, 44 года, которая сыграла Биг Маму Торнтон в фильме "Элвис" текущего года. Дукуре… была найдена мертвой в спальне ее квартиры, в которой она жила с двумя ее маленькими детьми", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.По предварительным данным, признаков насильственной смерти актрисы не обнаружено.Фильм австралийского режиссера База Лурмана "Элвис" вышел на экраны кинотеатров в 2022 году, главную роль биографической ленты сыграл американский актер Остин Батлер. В картине изображены многие реальные фигуры музыкального мира США, в том числе исполнительница ритм-энд-блюза афроамериканка Вилли Мэй Торнтон. В одной из песен она пела, что ее называют "Большой Мамой", потому что она весит 300 фунтов.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, баз лурман (марк лурман), сша, смерть, шоу-бизнес