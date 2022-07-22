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Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
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Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась
Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась - РИА Новости, 22.07.2022
Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась
Актриса Шонка Дукуре, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера База Лурмана "Элвис", была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл штата Теннесси,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:25
2022-07-22T11:26
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Актриса Шонка Дукуре, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера База Лурмана "Элвис", была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл штата Теннесси, сообщила местная полиция."Шонка Дукуре, 44 года, которая сыграла Биг Маму Торнтон в фильме "Элвис" текущего года. Дукуре… была найдена мертвой в спальне ее квартиры, в которой она жила с двумя ее маленькими детьми", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.По предварительным данным, признаков насильственной смерти актрисы не обнаружено.Фильм австралийского режиссера База Лурмана "Элвис" вышел на экраны кинотеатров в 2022 году, главную роль биографической ленты сыграл американский актер Остин Батлер. В картине изображены многие реальные фигуры музыкального мира США, в том числе исполнительница ритм-энд-блюза афроамериканка Вилли Мэй Торнтон. В одной из песен она пела, что ее называют "Большой Мамой", потому что она весит 300 фунтов.
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новости культуры, культура, баз лурман (марк лурман), сша, смерть, шоу-бизнес
11:25 22.07.2022 (обновлено: 11:26 22.07.2022)
 
Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась

Исполнительница роли Биг Мамы Торнтон в фильме "Элвис" скончалась в возрасте 44 лет

© Warner Bros., 2022Кадр из фильма "Элвис"
Кадр из фильма Элвис
© Warner Bros., 2022
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Актриса Шонка Дукуре, исполнившая одну из ролей в фильме режиссера База Лурмана "Элвис", была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл штата Теннесси, сообщила местная полиция.
"Шонка Дукуре, 44 года, которая сыграла Биг Маму Торнтон в фильме "Элвис" текущего года. Дукуре… была найдена мертвой в спальне ее квартиры, в которой она жила с двумя ее маленькими детьми", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти актрисы не обнаружено.
Фильм австралийского режиссера База Лурмана "Элвис" вышел на экраны кинотеатров в 2022 году, главную роль биографической ленты сыграл американский актер Остин Батлер. В картине изображены многие реальные фигуры музыкального мира США, в том числе исполнительница ритм-энд-блюза афроамериканка Вилли Мэй Торнтон. В одной из песен она пела, что ее называют "Большой Мамой", потому что она весит 300 фунтов.
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