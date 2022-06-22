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Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана
Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана - РИА Новости, 22.06.2022
Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана
Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана. ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:51
2022-06-22T19:51
2022-06-22T19:51
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана. ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. В картине рассказывается о карьере и переживаниях Элвиса, а также о его сложных отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента охватывает 20 лет из жизни легенды.Это первый полнометражный режиссерский проект Лурмана после выхода "Великого Гэтсби" в 2013 году. Постановщик также известен по таким проектам, как "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором и "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.О короле рок-н-рола уже снимались фильмы. Например, в 2005 вышла телевизионная лента "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. Курт Рассел воплотил образ легенды в ленте "Элвис" 1979 года.Мировая премьера байопика База Лурмана прошла на Каннском кинофестивале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, баз лурман (марк лурман), элвис пресли, том хэнкс, что посмотреть , куда сходить
Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана
Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана с Томом Хэнксом и Остином Батлером
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вышел финальный трейлер "Элвиса" База Лурмана. ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
В картине рассказывается о карьере и переживаниях Элвиса, а также о его сложных отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента охватывает 20 лет из жизни легенды.
Это первый полнометражный режиссерский проект Лурмана после выхода "Великого Гэтсби" в 2013 году. Постановщик также известен по таким проектам, как "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором и "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.
О короле рок-н-рола уже снимались фильмы. Например, в 2005 вышла телевизионная лента "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. Курт Рассел воплотил образ легенды в ленте "Элвис" 1979 года.
Мировая премьера байопика База Лурмана прошла на Каннском кинофестивале.