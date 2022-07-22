https://ria.ru/20220722/slutskiy-1804424998.html

Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России

Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России - РИА Новости, 22.07.2022

Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:23

2022-07-22T22:23

2022-07-22T22:23

цены на нефть

олаф шольц

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, отметил Слуцкий.По его словам, именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках."Россия, господин Шольц, была, есть и будет надежным деловым партнером. Подписанное сегодня соглашение по экспорту украинского зерна - очередное тому подтверждение. Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей. Но это их выбор", - добавил парламентарий.

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, олаф шольц, германия, россия