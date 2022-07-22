Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России
Слуцкий назвал слова Шольца о "ненадежности" России попыткой обвинить страну в кризисе ЕС
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, отметил Слуцкий.
"Кому точно не стоит рассуждать о надежности, так это европейским государствам, допускающим незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов, омерзительную культуру отмены! Слова канцлера ФРГ - это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках.
"Россия, господин Шольц, была, есть и будет надежным деловым партнером. Подписанное сегодня соглашение по экспорту украинского зерна - очередное тому подтверждение. Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей. Но это их выбор", - добавил парламентарий.