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Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России - РИА Новости, 22.07.2022
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Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России
Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России - РИА Новости, 22.07.2022
Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:23
2022-07-22T22:23
цены на нефть
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, отметил Слуцкий.По его словам, именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках."Россия, господин Шольц, была, есть и будет надежным деловым партнером. Подписанное сегодня соглашение по экспорту украинского зерна - очередное тому подтверждение. Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей. Но это их выбор", - добавил парламентарий.
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цены на нефть, олаф шольц, германия, россия
22:23 22.07.2022
 
Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России

Слуцкий назвал слова Шольца о "ненадежности" России попыткой обвинить страну в кризисе ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о "ненадежности" Москвы как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, отметил Слуцкий.
"Кому точно не стоит рассуждать о надежности, так это европейским государствам, допускающим незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов, омерзительную культуру отмены! Слова канцлера ФРГ - это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках.
"Россия, господин Шольц, была, есть и будет надежным деловым партнером. Подписанное сегодня соглашение по экспорту украинского зерна - очередное тому подтверждение. Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей. Но это их выбор", - добавил парламентарий.
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