https://ria.ru/20220722/siriya-1804263969.html

Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску

Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску - РИА Новости, 22.07.2022

Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску

Сирия направила письма в Совбез и генеральному секретарю ООН с требованием осудить ракетные удары Израиля по пригороду Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:42

2022-07-22T14:42

2022-07-22T14:42

в мире

израиль

дамаск (город)

голанские высоты

совет безопасности оон

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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Сирия направила письма в Совбез и генеральному секретарю ООН с требованием осудить ракетные удары Израиля по пригороду Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР.В ночь на пятницу Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду Дамаска с территории оккупированных Голанских высот, в результате чего погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения."Отсутствие каких-либо мер со стороны СБ ООН по прекращению агрессии со стороны Израиля, а также отсутствие осуждения подобных действий говорят о бездействии Совета Безопасности в выполнении своих задач", - цитирует письмо МИД сирийское агентство САНА.Сирийское внешнеполитическое ведомство также в очередной раз напомнило в своем послании, что Дамаск оставляет за собой право на ответные действия средствами, которые посчитает необходимыми в рамках международного права.

https://ria.ru/20220630/zayavlenie-1799143179.html

https://ria.ru/20220721/dnr-1804122785.html

израиль

дамаск (город)

голанские высоты

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в мире, израиль, дамаск (город), голанские высоты, совет безопасности оон