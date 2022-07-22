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Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску - РИА Новости, 22.07.2022
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Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску
Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску - РИА Новости, 22.07.2022
Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску
Сирия направила письма в Совбез и генеральному секретарю ООН с требованием осудить ракетные удары Израиля по пригороду Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:42
2022-07-22T14:42
в мире
израиль
дамаск (город)
голанские высоты
совет безопасности оон
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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Сирия направила письма в Совбез и генеральному секретарю ООН с требованием осудить ракетные удары Израиля по пригороду Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР.В ночь на пятницу Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду Дамаска с территории оккупированных Голанских высот, в результате чего погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения."Отсутствие каких-либо мер со стороны СБ ООН по прекращению агрессии со стороны Израиля, а также отсутствие осуждения подобных действий говорят о бездействии Совета Безопасности в выполнении своих задач", - цитирует письмо МИД сирийское агентство САНА.Сирийское внешнеполитическое ведомство также в очередной раз напомнило в своем послании, что Дамаск оставляет за собой право на ответные действия средствами, которые посчитает необходимыми в рамках международного права.
https://ria.ru/20220630/zayavlenie-1799143179.html
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израиль
дамаск (город)
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в мире, израиль, дамаск (город), голанские высоты, совет безопасности оон
14:42 22.07.2022
 
Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску

МИД САР призвал международное сообщество осудить удары Израиля по пригороду Дамаска

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Сирия направила письма в Совбез и генеральному секретарю ООН с требованием осудить ракетные удары Израиля по пригороду Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР.
В ночь на пятницу Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду Дамаска с территории оккупированных Голанских высот, в результате чего погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.
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"Отсутствие каких-либо мер со стороны СБ ООН по прекращению агрессии со стороны Израиля, а также отсутствие осуждения подобных действий говорят о бездействии Совета Безопасности в выполнении своих задач", - цитирует письмо МИД сирийское агентство САНА.
Сирийское внешнеполитическое ведомство также в очередной раз напомнило в своем послании, что Дамаск оставляет за собой право на ответные действия средствами, которые посчитает необходимыми в рамках международного права.
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В миреИзраильДамаск (город)Голанские высотыСовет Безопасности ООН
 
 
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