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Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты - РИА Новости, 22.07.2022
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты
Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:03
2022-07-22T18:03
2022-07-22T18:03
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html
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в мире, россия, украина, стамбул, ситуация в днр и лнр
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты
Шойгу: Россия предложила гумкоридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты