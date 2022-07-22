Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/shoygu-1804354868.html
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты - РИА Новости, 22.07.2022
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты
Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:03
2022-07-22T18:03
в мире
россия
украина
стамбул
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, ситуация в днр и лнр
18:03 22.07.2022
 
Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты

Шойгу: Россия предложила гумкоридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

"Основу последнего составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно", - рассказал министр.

Корабли в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:48
Источник: инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала