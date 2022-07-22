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Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты

Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты - РИА Новости, 22.07.2022

Россия предложила коридор для прохода судов в контролируемые Украиной порты

Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:03

2022-07-22T18:03

2022-07-22T18:03

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Предложенный РФ алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html

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