https://ria.ru/20220722/sholts-1804391849.html

Spiegel: соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы о G7

Spiegel: соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы о G7 - РИА Новости, 22.07.2022

Spiegel: соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы о G7

Соседи по дому канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст нашли в мусорном баке документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:53

2022-07-22T19:53

2022-07-22T22:23

в мире

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германия

олаф шольц

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мид германии

италия

марио драги

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Соседи по дому канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст нашли в мусорном баке документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите "Большой семерки", пишет журнал Spiegel.По данным СМИ, Эрнст, будучи министром образования Бранденбурга, помимо черновиков и других бумаг, связанных с ее рабочими обязанностями, выбросила в мусор памятку с характеристиками лидеров стран G7 и их жен. Так, в ней сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьер-министра Италии, избегает общественности. Этот документ, составленный в Министерстве иностранных дел Германии, получил гриф "секретно — только для служебного пользования", поэтому супруга Шольца не имела права его выбрасывать, не утилизировав должным образом, отмечает издание.Spiegel попросил Шольца и его жену прокомментировать этот инцидент, но ни ведомство канцлера, ни Министерство образования Бранденбурга ответа не дали.В начале июля немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, кроме Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме соратникам по партии заявил, что на вечеринке "явно имели место посягательства" с применением таких наркотиков. Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.

https://ria.ru/20220722/germaniya-1804359877.html

https://ria.ru/20220722/kapitulyatsiya-1804294222.html

германия

бранденбург

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, g7, германия, олаф шольц, бранденбург, мид германии, италия, марио драги