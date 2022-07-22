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В Астрахани построят комплекс для пациентов с болезнями сердца
В Астрахани построят комплекс для пациентов с болезнями сердца - РИА Новости, 22.07.2022
В Астрахани построят комплекс для пациентов с болезнями сердца
Правительство РФ выделило Астраханской области 5,2 миллиарда рублей на строительство комплекса для пациентов с болезнями сердца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:02
2022-07-22T13:02
2022-07-22T13:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости. Правительство РФ выделило Астраханской области 5,2 миллиарда рублей на строительство комплекса для пациентов с болезнями сердца, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона."Астраханской области выделили 5,2 миллиарда рублей на строительство комплекса для пациентов с болезнями сердца. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Объект строится по поручению президента России в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Сметная стоимость объекта составляет более 5,2 миллиарда рублей.Предполагается, что лечебно-реабилитационный комплекс будет построен на территории Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани. Площадь медучреждения составит 17 тысяч квадратных метров. Специализированная медицинская реабилитация будет проводиться как в стационарных условиях, так и амбулаторно с применением современных технологий. Ежегодно необходимую помощь там будут получать до 1,2 тысячи человек. Планируется, что новый комплекс откроют в 2026 году.
https://ria.ru/20220629/takhikardiya-1799083304.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, астрахань, астраханская область, здоровье - общество
В Астрахани построят комплекс для пациентов с болезнями сердца
В Астрахани построят комплекс для пациентов с болезнями сердца за 5,2 миллиарда рублей