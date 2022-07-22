https://ria.ru/20220722/sdelka-1804435425.html

Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки

Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022

Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:54

2022-07-22T23:54

2022-07-22T23:54

экономика

цены на нефть

антониу гутерреш

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев."Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений - ред.)", - сказал Акар в интервью CNN Turk."Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", - добавил он.

https://ria.ru/20220722/vstrecha-1804432214.html

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, турция, россия, украина, оон