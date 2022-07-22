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Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
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Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки
Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:54
2022-07-22T23:54
экономика
цены на нефть
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев."Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений - ред.)", - сказал Акар в интервью CNN Turk."Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, турция, россия, украина, оон
23:54 22.07.2022
 
Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки

МО Турции: продуктовая сделка не ограничена сроками, она будет обновляться автоматически

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Министр обороны Турции Хулуси Акар . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев.
"Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений - ред.)", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
"Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 23:16
Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме
 
ЭкономикаЦены на нефтьАнтониу ГутеррешТурцияРоссияУкраинаООН
 
 
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