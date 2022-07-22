Глава Минобороны Турции прокомментировал сроки продуктовой сделки
МО Турции: продуктовая сделка не ограничена сроками, она будет обновляться автоматически
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Министр обороны Турции Хулуси Акар . Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления на такой же срок. При этом генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что "продуктовая сделка" будет действовать в течение трех месяцев.
"Мы не ограничивали соглашение таким периодом, некоторые цифры были упомянуты в начале, но мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа (в рамках соглашений - ред.)", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
"Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", - добавил он.