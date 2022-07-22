https://ria.ru/20220722/sdelka-1804346472.html

ООН рассчитывает на оперативное исполнение продуктовой сделки

ООН рассчитывает на оперативное исполнение продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022

ООН рассчитывает на оперативное исполнение продуктовой сделки

Организация Объединенных Наций нацелена на оперативное исполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей по "продуктовой сделке", заявил на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

2022-07-22T17:48

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Организация Объединенных Наций нацелена на оперативное исполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей по "продуктовой сделке", заявил на брифинге высокопоставленный представитель организации.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Задача ООН в рамках этих двух соглашений поставить больше зерна и соответствующих продуктов на рынок – коммерческий рынок, рынок гуманитарной помощи, - поставить продукцию и по сниженной цене. Мы стремимся к очень быстрым темпам осуществления (договоренностей - ред.)", - сказал представитель ООН.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, стамбул, россия, оон, в мире