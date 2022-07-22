https://ria.ru/20220722/sdelka-1804335831.html
Продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления
Продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления - РИА Новости, 22.07.2022
Продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления
Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю составляет 120 дней с возможностью продления, сообщил журналистам на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:30
2022-07-22T17:30
2022-07-22T17:34
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю составляет 120 дней с возможностью продления, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Срок действия "Черноморской инициативы" составляет 120 дней с возможностью продления", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804334149.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, стамбул, россия, ситуация в днр и лнр
17:30 22.07.2022 (обновлено: 17:34 22.07.2022)
Продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления
Источник в ООН: продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления