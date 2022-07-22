https://ria.ru/20220722/sanktsii-1804173316.html

Лавров: санкции не помешают России поставлять энергоносители в Африку

Лавров: санкции не помешают России поставлять энергоносители в Африку - РИА Новости, 22.07.2022

Лавров: санкции не помешают России поставлять энергоносители в Африку

РФ продолжит выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки продовольствия, удобрений и энергоносителей, несмотря на западные санкции, заявил глава... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T07:29

2022-07-22T07:29

2022-07-22T07:29

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евросоюз

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сергей лавров

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. РФ продолжит выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки продовольствия, удобрений и энергоносителей, несмотря на западные санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что в Москве хорошо осознают значение российских поставок социально значимой продукции, включая продовольствие, для многих государств мира."Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность "с больной головы на здоровую", — добавил Лавров.Он пояснил, что еще в период "коронакризиса" коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке."Западные санкции, введенные против России в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции", — отметил Лавров.Ранее в МИД РФ выразили надежду, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.

https://ria.ru/20220722/prioritety-1804173195.html

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экономика, россия, москва, евросоюз, в мире, сергей лавров, африка