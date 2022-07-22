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СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - РИА Новости, 22.07.2022
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СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"
СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"
Три авиационных компании - Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - рассматривают возможность получить в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:50
2022-07-22T08:50
экономика
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
ил-96-400т
ан-124
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три авиационных компании - Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - рассматривают возможность получить в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. Восстановленные самолеты планируют передать пассажирским и грузовым авиакомпаниям, которые "имеют опыт эксплуатации российской техники", пояснил "Ведомостям" представитель ОАК. Главной целью, отметил он, является поставка самолетов в коммерческую эксплуатацию туда, где они будут наиболее востребованы.Издание уточняет, что идея Минпромторга перераспределить 15,4 миллиарда рублей на восстановление этой авиатехники фигурировала в предложениях федеральных ведомств по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 29 июня 2022 года, перечень этих предложений и его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.Документ с этой инициативой Минпромторга был опубликован в мае на портале проектов нормативных правовых актов. По проекту на восстановление летной годности 11 судов предлагается выделить не более 90% средств (или 13,86 миллиарда рублей) от общей суммы поддержки, а отдельно на модернизацию Ту-214 – не более 30%, или 4,62 миллиарда рублей. Завершить работы планируется к 2024 году, следует из проекта.Отмечается, что необходимость модернизации Ту-214 может быть связана с наличием в них иностранных комплектующих. В июне руководство 800-й авиабазы Чкаловского аэродрома, где базируется 223-й летный отряд Минобороны РФ, в письмах в компании "Ил" и "Туполев" (входят в ОАК) отмечало наличие импортных комплектующих и в Ту-214, и в Ил-96-400. "Ростех" в марте уверял, что в самолетах Ту-214 и Ил-96 используются российские двигатели и только отечественные комплектующие.Сейчас Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.
https://ria.ru/20220721/es-1804051368.html
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экономика, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214, ил-96-400т, ан-124
08:50 22.07.2022
 
СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"

"Ведомости": ОАК восстановит 11 самолетов для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Ту-204
Самолет Ту-204 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет Ту-204. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три авиационных компании - Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - рассматривают возможность получить в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. Восстановленные самолеты планируют передать пассажирским и грузовым авиакомпаниям, которые "имеют опыт эксплуатации российской техники", пояснил "Ведомостям" представитель ОАК. Главной целью, отметил он, является поставка самолетов в коммерческую эксплуатацию туда, где они будут наиболее востребованы.
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Вчера, 15:34
Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли
Издание уточняет, что идея Минпромторга перераспределить 15,4 миллиарда рублей на восстановление этой авиатехники фигурировала в предложениях федеральных ведомств по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 29 июня 2022 года, перечень этих предложений и его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
Документ с этой инициативой Минпромторга был опубликован в мае на портале проектов нормативных правовых актов. По проекту на восстановление летной годности 11 судов предлагается выделить не более 90% средств (или 13,86 миллиарда рублей) от общей суммы поддержки, а отдельно на модернизацию Ту-214 – не более 30%, или 4,62 миллиарда рублей. Завершить работы планируется к 2024 году, следует из проекта.
Отмечается, что необходимость модернизации Ту-214 может быть связана с наличием в них иностранных комплектующих. В июне руководство 800-й авиабазы Чкаловского аэродрома, где базируется 223-й летный отряд Минобороны РФ, в письмах в компании "Ил" и "Туполев" (входят в ОАК) отмечало наличие импортных комплектующих и в Ту-214, и в Ил-96-400. "Ростех" в марте уверял, что в самолетах Ту-214 и Ил-96 используются российские двигатели и только отечественные комплектующие.
Сейчас Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.
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ЭкономикаРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-214Ил-96-400ТАн-124
 
 
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