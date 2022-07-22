СМИ: ОАК восстановит самолеты для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"
"Ведомости": ОАК восстановит 11 самолетов для Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту"
Самолет Ту-204. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три авиационных компании - Red Wings, "Волга-Днепр" и "Авиастар-Ту" - рассматривают возможность получить в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. Восстановленные самолеты планируют передать пассажирским и грузовым авиакомпаниям, которые "имеют опыт эксплуатации российской техники", пояснил "Ведомостям" представитель ОАК. Главной целью, отметил он, является поставка самолетов в коммерческую эксплуатацию туда, где они будут наиболее востребованы.
Издание уточняет, что идея Минпромторга перераспределить 15,4 миллиарда рублей на восстановление этой авиатехники фигурировала в предложениях федеральных ведомств по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 29 июня 2022 года, перечень этих предложений и его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
Документ с этой инициативой Минпромторга был опубликован в мае на портале проектов нормативных правовых актов. По проекту на восстановление летной годности 11 судов предлагается выделить не более 90% средств (или 13,86 миллиарда рублей) от общей суммы поддержки, а отдельно на модернизацию Ту-214 – не более 30%, или 4,62 миллиарда рублей. Завершить работы планируется к 2024 году, следует из проекта.
Отмечается, что необходимость модернизации Ту-214 может быть связана с наличием в них иностранных комплектующих. В июне руководство 800-й авиабазы Чкаловского аэродрома, где базируется 223-й летный отряд Минобороны РФ, в письмах в компании "Ил" и "Туполев" (входят в ОАК) отмечало наличие импортных комплектующих и в Ту-214, и в Ил-96-400. "Ростех" в марте уверял, что в самолетах Ту-214 и Ил-96 используются российские двигатели и только отечественные комплектующие.
Сейчас Ту-214 используется специальным летным отрядом "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.
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