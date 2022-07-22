https://ria.ru/20220722/sachkov-1804356131.html
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене - РИА Новости, 22.07.2022
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:07
2022-07-22T18:07
2022-07-22T18:07
происшествия
group-ib
россия
москва
илья сачков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября", - рассказал собеседник агентства.Слушание проходило в закрытом от публики режиме, поскольку касается дела о государственной измене.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
https://ria.ru/20211220/advokat-1764560989.html
https://ria.ru/20220722/bykov-1804279197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, group-ib, россия, москва, илья сачков
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене
Суд в Москве продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Слушание проходило в закрытом от публики режиме, поскольку касается дела о государственной измене.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB
обращался к президенту Владимиру Путину
с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.
Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.