https://ria.ru/20220722/sachkov-1804356131.html

Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене

Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене - РИА Новости, 22.07.2022

Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:07

2022-07-22T18:07

2022-07-22T18:07

происшествия

group-ib

россия

москва

илья сачков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267243_0:57:3113:1808_1920x0_80_0_0_72d7e1788bd54c41e1c0d0095032ed69.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября", - рассказал собеседник агентства.Слушание проходило в закрытом от публики режиме, поскольку касается дела о государственной измене.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

https://ria.ru/20211220/advokat-1764560989.html

https://ria.ru/20220722/bykov-1804279197.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, group-ib, россия, москва, илья сачков