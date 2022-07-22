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Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене - РИА Новости, 22.07.2022
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Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене - РИА Новости, 22.07.2022
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:07
2022-07-22T18:07
происшествия
group-ib
россия
москва
илья сачков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября", - рассказал собеседник агентства.Слушание проходило в закрытом от публики режиме, поскольку касается дела о государственной измене.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html
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происшествия, group-ib, россия, москва, илья сачков
18:07 22.07.2022
 
Суд оставил основателя Group-IB в СИЗО по делу о госизмене

Суд в Москве продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Основатель Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
22 марта, 18:09
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
Слушание проходило в закрытом от публики режиме, поскольку касается дела о государственной измене.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился.
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 15:21
Речь Сачкова не послужила поводом для уголовного дела, сообщил адвокат
Как сообщала защита мужчины, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ПроисшествияGroup-IBРоссияМоскваИлья Сачков
 
 
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