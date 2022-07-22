https://ria.ru/20220722/rumyniya-1804258401.html

Больше 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Румынии пострадали из-за засухи

Больше 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Румынии пострадали из-за засухи - РИА Новости, 22.07.2022

Больше 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Румынии пострадали из-за засухи

Больше 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, власти оценивают ущерб, чтобы компенсировать его фермерам, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:26

2022-07-22T14:26

2022-07-22T14:32

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 22 июл – РИА Новости. Больше 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, власти оценивают ущерб, чтобы компенсировать его фермерам, сообщает министерство сельского хозяйства страны."В настоящее время обрабатываются данные для культур, сбор урожая которых закончился. Так, согласно документам и сообщениям, направленным местными властями, общая площадь, затронутая почвенной засухой, составляет 70 562 гектаров", - говорится в сообщении на сайте минсельхоза.Процесс подсчета ущерба для кукурузы и подсолнечника еще продолжается, поскольку урожай собран не во всех уездах Румынии.На уровне каждого уезда устанавливается свой порядок констатации и учета ущерба. Комиссии по определению пострадавших площадей и степени повреждения посевов оценивают ущерб, причиненный каждой культуре на основании запросов фермеров в местные органы власти.

https://ria.ru/20220713/evrosoyuz-1802129935.html

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в мире, румыния