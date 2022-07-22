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Назван срок, когда рубль вновь начнет падать - РИА Новости, 22.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220722/rubl-1804159971.html
Назван срок, когда рубль вновь начнет падать
Назван срок, когда рубль вновь начнет падать - РИА Новости, 22.07.2022
Назван срок, когда рубль вновь начнет падать
Следующий виток ослабления курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. Об этом рассказал агентству РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T01:15
2022-07-22T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
доллар
олег сыроваткин
цены на нефть
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Следующий виток ослабления курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что предыдущее ослабление нацвалюты было связано с атакой властей на рубль — но тогда слова были подкреплены реальными действиями. Сейчас ситуация другая — Россия зависит от мирового рынка нефти.По его словам, принятие “Большой семеркой” консенсуса по вопросу установления потолка стоимости “черного золота” может затянуться до четвертого квартала 2022 года. Эксперт подчеркнул, что, чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.
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экономика, россия, рубль, доллар, олег сыроваткин, цены на нефть
01:15 22.07.2022
 
Назван срок, когда рубль вновь начнет падать

Аналитик Сыроваткин: ослабление рубля возможно при ограничении цены на российскую нефть

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Следующий виток ослабления курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
Эксперт напомнил, что предыдущее ослабление нацвалюты было связано с атакой властей на рубль — но тогда слова были подкреплены реальными действиями. Сейчас ситуация другая — Россия зависит от мирового рынка нефти.
"Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти”, — отметил Сыроваткин.
По его словам, принятие “Большой семеркой” консенсуса по вопросу установления потолка стоимости “черного золота” может затянуться до четвертого квартала 2022 года. Эксперт подчеркнул, что, чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.
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