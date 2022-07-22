https://ria.ru/20220722/rubl-1804159971.html

Назван срок, когда рубль вновь начнет падать

Назван срок, когда рубль вновь начнет падать - РИА Новости, 22.07.2022

Назван срок, когда рубль вновь начнет падать

Следующий виток ослабления курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. Об этом рассказал агентству РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T01:15

2022-07-22T01:15

2022-07-22T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

доллар

олег сыроваткин

цены на нефть

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Следующий виток ослабления курса рубля может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что предыдущее ослабление нацвалюты было связано с атакой властей на рубль — но тогда слова были подкреплены реальными действиями. Сейчас ситуация другая — Россия зависит от мирового рынка нефти.По его словам, принятие “Большой семеркой” консенсуса по вопросу установления потолка стоимости “черного золота” может затянуться до четвертого квартала 2022 года. Эксперт подчеркнул, что, чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.

https://ria.ru/20220721/rubl-1803915669.html

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экономика, россия, рубль, доллар, олег сыроваткин, цены на нефть