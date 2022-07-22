https://ria.ru/20220722/rozhdaemost-1804207836.html

Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости

Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости - РИА Новости, 22.07.2022

Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, соответствующие... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:21

2022-07-22T11:21

2022-07-22T11:25

общество

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ разработать при участии комиссий Государственного совета РФ комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 сентября 2022 года.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, правительство рф