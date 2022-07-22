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Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости
Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, соответствующие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:21
2022-07-22T11:25
общество
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ разработать при участии комиссий Государственного совета РФ комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 сентября 2022 года.
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общество, владимир путин, россия, правительство рф
11:21 22.07.2022 (обновлено: 11:25 22.07.2022)
 
Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости

Путин поручил правительству до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 сентября разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать при участии комиссий Государственного совета РФ комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 15 сентября 2022 года.
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