https://ria.ru/20220722/rotterdam-1804214198.html

Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией

Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией - РИА Новости, 22.07.2022

Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией

Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:48

2022-07-22T11:48

2022-07-22T12:09

роттердам

экономика

россия

нидерланды

евросоюз

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились."Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились", - говорится в заявлении на сайте порта.Отмечается, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран.

https://ria.ru/20220711/tovary-1801645734.html

роттердам

россия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роттердам, экономика, россия, нидерланды, евросоюз, санкции в отношении россии