https://ria.ru/20220722/rotterdam-1804214198.html
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией
Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:48
2022-07-22T11:48
2022-07-22T12:09
роттердам
экономика
россия
нидерланды
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились."Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились", - говорится в заявлении на сайте порта.Отмечается, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран.
https://ria.ru/20220711/tovary-1801645734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роттердам, экономика, россия, нидерланды, евросоюз, санкции в отношении россии
11:48 22.07.2022 (обновлено: 12:09 22.07.2022)
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией
Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки в Россию и из нее