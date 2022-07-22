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Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
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Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией
Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:48
2022-07-22T12:09
роттердам
экономика
россия
нидерланды
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились."Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились", - говорится в заявлении на сайте порта.Отмечается, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран.
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роттердам, экономика, россия, нидерланды, евросоюз, санкции в отношении россии
11:48 22.07.2022 (обновлено: 12:09 22.07.2022)
 
Порт Роттердама приостановил контейнерное сообщение с Россией

Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки в Россию и из нее

© Fotolia / Ralf GoschРоттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Порт Роттердама сообщил в пятницу, что контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились.
"Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились", - говорится в заявлении на сайте порта.
Отмечается, что в последние месяцы в ожидании санкций ЕС по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран.
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 11:07
В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой
 
РоттердамЭкономикаРоссияНидерландыЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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