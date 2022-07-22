https://ria.ru/20220722/rossiya-1804168677.html

Власти Запорожской области: ЕС признал территорию региона частью России

Власти Запорожской области: ЕС признал территорию региона частью России - РИА Новости, 22.07.2022

Власти Запорожской области: ЕС признал территорию региона частью России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:56

2022-07-22T04:56

2022-07-22T09:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ, опубликованном в официальном журнале ЕС, Европа по сути признала территорию Запорожья частью России.По его мнению, поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", в которой говорится о введении санкций в отношении Рогова."ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области", — добавил Рогов.Евросоюз ранее в четверг опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220721/mid-1804159621.html

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сергей собянин, андрей белоусов, владимир машков, москва, запорожская область, россия, евросоюз, фонд "русский мир", сбербанк россии, в мире