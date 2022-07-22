04:56 22.07.2022 (обновлено: 09:24 22.07.2022)
Власти Запорожской области: ЕС признал территорию региона частью России
Член Запорожской ВГА Рогов: ЕС седьмым пакетом санкций признал регион частью России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ, опубликованном в официальном журнале ЕС, Европа по сути признала территорию Запорожья частью России.
"В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его мнению, поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", в которой говорится о введении санкций в отношении Рогова.
"ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области", — добавил Рогов.
Евросоюз ранее в четверг опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.