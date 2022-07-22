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Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве - РИА Новости, 22.07.2022
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Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве
Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве - РИА Новости, 22.07.2022
Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве
Более 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:40
2022-07-22T20:40
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Городские службы на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности и эффективности энергоснабжения предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Огромное энергетическое хозяйство столицы требует постоянного внимания, контроля состояния ключевых объектов и оборудования. В этом году проведем текущий ремонт 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, работы на почти 250 таких объектах уже завершены", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в рамках работ городские службы ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляции и контактные соединения, красят при необходимости металлоконструкцииСообщается, что основные работы планируется завершить до зимы.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
20:40 22.07.2022
 

Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники "Россети Московский регион" устанавливают трансформаторную подстанцию
Сотрудники Россети Московский регион устанавливают трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности и эффективности энергоснабжения предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Огромное энергетическое хозяйство столицы требует постоянного внимания, контроля состояния ключевых объектов и оборудования. В этом году проведем текущий ремонт 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, работы на почти 250 таких объектах уже завершены", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в рамках работ городские службы ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляции и контактные соединения, красят при необходимости металлоконструкции
Сообщается, что основные работы планируется завершить до зимы.
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