https://ria.ru/20220722/remont-1804405969.html

Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве

Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве - РИА Новости, 22.07.2022

Более 1,7 тысячи электроподстанций отремонтируют в Москве

Более 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:40

2022-07-22T20:40

2022-07-22T20:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790146332_0:174:3164:1954_1920x0_80_0_0_29128bb7647ed1c9d75f02986b4f1318.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Городские службы на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности и эффективности энергоснабжения предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Огромное энергетическое хозяйство столицы требует постоянного внимания, контроля состояния ключевых объектов и оборудования. В этом году проведем текущий ремонт 1,7 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, работы на почти 250 таких объектах уже завершены", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в рамках работ городские службы ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляции и контактные соединения, красят при необходимости металлоконструкцииСообщается, что основные работы планируется завершить до зимы.

https://realty.ria.ru/20220722/energoeffektivnost-1804204887.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва