https://ria.ru/20220722/reforma-1804210169.html
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:31
2022-07-22T11:31
2022-07-22T11:32
общество
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.
https://ria.ru/20220722/dekriminalizatsiya-1804209487.html
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общество, россия, владимир путин, правительство рф
11:31 22.07.2022 (обновлено: 11:32 22.07.2022)
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля
Путин поручил подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности