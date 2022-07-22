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Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:31
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общество
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.
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общество, россия, владимир путин, правительство рф
11:31 22.07.2022 (обновлено: 11:32 22.07.2022)
 
Путин поручил проработать следующий этап реформы в сфере надзора и контроля

Путин поручил подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 15 октября следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотрев, в частности, отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда, расширение применения риск-ориентированного подхода и внесение в законодательство Российской Федерации соответствующих изменений", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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