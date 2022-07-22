https://ria.ru/20220722/rabota-1804395172.html
Срок занятости на временных работах предложили увеличить до шести месяцев
Срок занятости на временных работах предложили увеличить до шести месяцев - РИА Новости, 22.07.2022
Срок занятости на временных работах предложили увеличить до шести месяцев
Период занятости на временных работах для системообразующих организаций предлагается увеличить с трех до шести месяцев, сообщили журналистам в аппарате... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:02
2022-07-22T20:02
2022-07-22T20:02
экономика
татьяна голикова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Период занятости на временных работах для системообразующих организаций предлагается увеличить с трех до шести месяцев, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции.На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект постановления правительства "Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации"."Документом предлагается увеличить период занятости на временных работах для системообразующих организаций федерального уровня до 6 месяцев", - говорится в сообщении.Как уточнили в аппарате вице-премьера, в настоящий момент предельный период временного трудоустройства работников не превышает 3 месяцев. Однако, учитывая то, что перестройка логистических и производственных процессов на системообразующих предприятиях продолжается, принято решение об увеличении периода организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.
https://ria.ru/20220720/podderzhka-1803733446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, татьяна голикова
Срок занятости на временных работах предложили увеличить до шести месяцев
Аппарат Голиковой: период занятости на временных работах для СП увеличат до шести месяцев
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Период занятости на временных работах для системообразующих организаций предлагается увеличить с трех до шести месяцев, сообщили
журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции.
На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект постановления правительства "Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации".
"Документом предлагается увеличить период занятости на временных работах для системообразующих организаций федерального уровня до 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Как уточнили в аппарате вице-премьера, в настоящий момент предельный период временного трудоустройства работников не превышает 3 месяцев. Однако, учитывая то, что перестройка логистических и производственных процессов на системообразующих предприятиях продолжается, принято решение об увеличении периода организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.