https://ria.ru/20220722/pvo-1804251838.html

В Херсонской области усилили систему ПВО

В Херсонской области усилили систему ПВО - РИА Новости, 22.07.2022

В Херсонской области усилили систему ПВО

Херсонская область усилила систему противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:07

2022-07-22T14:07

2022-07-22T15:09

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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вооруженные силы украины

рсзо himars

войска воздушно-космической обороны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Херсонская область усилила систему противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас мы систему (противовоздушной обороны. — Прим. ред.) потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", — сообщил он.Замглавы ВГА отметил, что усиление ПВО обусловлено ростом числа атак ВСУ, в том числе с применением американских РСЗО HIMARS.Украинские военные в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара ракетами украинской армии взорвались склады с селитрой, разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали мирные жители. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВКС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

запорожская область

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