https://ria.ru/20220722/pvo-1804251838.html
В Херсонской области усилили систему ПВО
В Херсонской области усилили систему ПВО - РИА Новости, 22.07.2022
В Херсонской области усилили систему ПВО
Херсонская область усилила систему противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:07
2022-07-22T14:07
2022-07-22T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
рсзо himars
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155065/57/1550655762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c59c103d65e23bce369e922281b92c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Херсонская область усилила систему противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас мы систему (противовоздушной обороны. — Прим. ред.) потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", — сообщил он.Замглавы ВГА отметил, что усиление ПВО обусловлено ростом числа атак ВСУ, в том числе с применением американских РСЗО HIMARS.Украинские военные в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара ракетами украинской армии взорвались склады с селитрой, разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали мирные жители. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВКС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155065/57/1550655762_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3617d855ee7618aa7812ee3b203ceed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars, войска воздушно-космической обороны, украина, нато
14:07 22.07.2022 (обновлено: 15:09 22.07.2022)
В Херсонской области усилили систему ПВО
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил об усилении системы ПВО для перехвата ударов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Херсонская область усилила систему противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас мы систему (противовоздушной обороны. — Прим. ред.) потихоньку формируем, чтобы выстроить систему обеспечения безопасности для жителей Херсонской области", — сообщил он.
Замглавы ВГА отметил, что усиление ПВО обусловлено ростом числа атак ВСУ, в том числе с применением американских РСЗО HIMARS.
Украинские военные в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара ракетами украинской армии взорвались склады с селитрой, разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали мирные жители. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВКС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.